El experimentado actor Adolfo Chuiman se alejó de la serie “Al fondo hay sitio” a mediados del 2024 por motivos personales, pero la historia de su personaje quedó abierta. Ahora, al ser consultado por un posible regreso a la ficción, el actor aseguró que no lo han llamado para volver a interpretar a ‘Peter’.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Adolfo Chuiman confesó que no lo han llamado para volver a la serie y que extraña mucho su trabajo al lado de Yvonne Frayssinet, quien en la ficción da vida a ‘Francesca Maldini’.

“Yo renuncié el año pasado a la serie y no me han vuelto a llamar. He visto un poco la serie en la nueva temporada, les deseo lo mejor porque los conozco y he trabajado con ellos, pero a quien más extraño es a Yvonne Frayssinet, con quien he trabajado muchísimos años y existe una amistad hasta el día de hoy”, contó Chuiman.

Adolfo Chuiman e Ivonne Frayssinet mantienen una larga amistad de años. (Foto: Captura de video)

Pese a que no lo han llamado de “Al fondo hay sitio”, Chuiman no descartó volver a la televisión en los próximos meses. “Lo más probable es que se dé (el regreso a la televisión), pero aún no lo puedo comentar”, señaló.

¿Por qué Adolfo Chuiman salió de “Al fondo hay sitio”?

En una pasada entrevista con Más Espectáculos, el actor confesó que se alejó de la serie para tomarse un descanso, ya que la rutina y los horarios de grabación eran agotadores.

“Necesito un descanso porque también el cuerpo no te da y hay que cuidarlo, así que ahí estamos”, dijo en agosto de 2024. “Es cuestión ya de que yo decida, pues, ¿no? Que me sienta mejor”, añadió al hablar de un posible regreso.

