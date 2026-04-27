El cantante Adrián Bello y el actor y director Bruno Ascenzo se dieron el “sí, acepto” en una emotiva boda celebrada el pasado sábado 25 de abril, en Cusco. La pareja había decidido no hacer público su matrimonio hasta ahora, que ya se han revelado los detalles del emotivo momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante Adrián Bello fue el encargado de compartir las primeras fotografías oficiales de su boda con el director de películas como “Soltera codiciada” y “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

En las imágenes compartidas por Bello luciendo un traje marrón a juego con sus zapatos, durante una romántica sesión de fotos al lado de su flamante esposo, quien luce elegante con un traje gris y zapatos negros.

Adrián Bello comparte románticas fotos de su boda con Bruno Ascenzo. (Foto: Instagram / @_adrianbello)

“La felicidad. 25/04/26”, fue el breve, pero significativo mensaje que escribió Adrián Bello para acompañar su romántico post en Instagram. El texto llegó acompañado del emoji de un corazón, demostrando así su amor por su esposo.

Como era de esperarse, la publicación de Adrián Bello generó muchos comentarios en redes sociales, entre ellos, de amigos cercanos a la pareja. Famosos como Marco Zunino, Wendy Ramos, Yiddá Eslava, Yirko Sivirich, Sofía Mulanovich y más se hicieron presente con buenos deseos para los esposos.

Como se sabe, Bruno Ascenzo y el cantante Adrián Bello se dieron el “sí, acepto” en una ceremonia celebrada en Cusco. La pareja contrajo matrimonio el pasado sábado 25 de abril en una boda a la que asistieron algunos famosos nacionales e internacionales.

Anahí de Cárdenas, Gisela Ponce de León, Denisse Dibós, Giovanni Ciccia, entre otros estuvieron presente en la ceremonia. Por si fuera poco, también llamó la atención la participación de Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz.