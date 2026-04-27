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Adrián Bello comparte románticas fotos de su boda con Bruno Ascenzo. (Foto: Instagram / @_adrianbello)
Adrián Bello comparte románticas fotos de su boda con Bruno Ascenzo. (Foto: Instagram / @_adrianbello)
Por Redacción EC

El cantante Adrián Bello y el actor y director Bruno Ascenzo se dieron el “sí, acepto” en una emotiva boda celebrada el pasado sábado 25 de abril, en Cusco. La pareja había decidido no hacer público su matrimonio hasta ahora, que ya se han revelado los detalles del emotivo momento.

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