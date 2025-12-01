Agatha Lys, una de las tarotistas más conocidas del país, abrió por primera vez una ventana íntima a su pasado durante su paso por el programa “El valor de la verdad”. En el sillón rojo, la vidente contó episodios hasta ahora desconocidos de su niñez y reveló cómo el abandono de su padre marcó profundamente su vida.
La vidente contó que su padre, el periodista y escritor César Augusto Dávila, dejó el hogar cuando ella tenía cerca de 12 años. Tras iniciar una nueva relación, se mudó a Panamá y su partida desestabilizó por completo a la familia. Su madre quedó a cargo de cinco hijos, enfrentando una etapa de severas dificultades económicas y emocionales.
“Siempre oía comentarios de mi mamá de que mi papá era así como un poco intranquilo con las mujeres, pero ya no fue normal cuando un buen día simplemente se fue con una señora que conoció y nos dejó”, contó la tarotista.
El quiebre familiar se agravó cuando uno de sus hermanos descubrió que su padre llevaba una vida paralela, revelación que golpeó duramente a su madre. Desde entonces, la responsabilidad de sacar adelante al hogar recayó íntegramente sobre ella, mientras Agatha Lys y sus hermanos lidiaban con el impacto de la ausencia paterna.
Buscando respuestas y apoyo, Agatha tomó una decisión arriesgada a los 15 años: viajar a Panamá para encontrar a su padre. Sin embargo, lejos de hallar alivio, se encontró con una realidad difícil. Durante su estancia, enfrentó abandono y precariedad, llegando a dormir en la calle, en oficinas improvisadas o en casas ajenas, sin recursos y sometida a condiciones extremas.
“Y lo terrible para mí, Beto, es haber llegado a Panamá con quince años sin conocer a nadie absolutamente. Y cuando mi papá me vio parecer, no creía que era yo que estaba ahí. Pero yo fui porque yo dije: Si no voy yo, como entre los hombres a veces se apoyan, yo tengo que ir para ayudar a mi mamá y a mis hermanos, porque ya esto de comer huevo frito o sancochar fideos o a veces no tenerla, tiene que acabar”, reveló.
En su relato, la vidente mencionó que vivió momentos traumáticos y que aceptó trabajos de todo tipo para poder sobrevivir. Aunque las heridas fueron profundas, afirmó que esa etapa la impulsó a fortalecerse y a construir su propio camino, proceso que más adelante la llevaría al mundo del esoterismo y a convertirse en una figura mediática.
Durante su entrevista en “El valor de la verdad”, Agatha Lys subrayó la importancia de la resiliencia y de encontrar momentos positivos tras los capítulos más dolorosos de la vida.
