La modelo y personalidad de Internet Aída Martínez denunció que viene recibiendo amenazas por parte de la empresa Bbrbet, una casa de apuestas que trabaja con otras figuras del espectáculo.

En su publicación de Instagram, Martínez aseguró que tras negarse a continuar trabajando con ellos, la plataforma amenazó cerrar su cuenta en redes sociales, perjudicándola económicamente.

“Todos los influencers tienen que saberlo, Bbrbet me está amenazando con bajarme mi cuenta porque ya no quiere trabajar con ellos. Si de pronto ya no quieres trabajar con ellos, ellos te amenazan”, escribió.

Asimismo, la empresaria comentó que la empresa habría incumplido el trato que tenían, ya que a pesar de recibir más suscriptores, Bbrbet no le otorgaba sus comisiones correspondientes.

En ese sentido, la modelo explicó que también recibió quejas de sus seguidores, quienes habrían tenido inconvenientes con el uso de la aplicación, perjudicándolos en reiteradas ocasiones.

“Si algo le pasara a esta cuenta, fue culpa de Bbrbet. Si siguen amenazándome, contaré todo en mis otras redes sociales, y al peligro que se están exponiendo las personas que trabajan con ellos. Es una estafa Bbrbet, siempre la verdad”, finalizó.

Bbrbet es una empresa dedicada a las apuestas en América Latina, en Perú ha tenido colaboraciones con figuras como Samahara Lobatón, Bryan Torres, Ale Venturo, Rodrigo Cuba y Jesús Barco, todos ellos vinculados a un escándalo mediático diferente.