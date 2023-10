La modelo Aída Martínez reapareció en sus redes sociales junto a su esposo Adolfo Carrasco y habló, a través de una transmisión en vivo, de su estado de salud y cómo está actualmente tras haber perdido parcialmente la vista. Según dijo, su condición médica es aún desconocida y no se ha determinado cual es la enfermedad que aqueja.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, la modelo admitió que desde el año pasado venía luchando con algunas complicaciones de salud que, sumados a la carga laboral y el estrés del trabajo, terminaron detonando un problema mayor.

“Mi cuerpo me estaba dando anuncios y un día me desperté y ya no veía bien, veía como desenfocado. Yo pensaba que todo se iba a pasar, hasta que mi panorama se me comenzó a nublar. Pero vino gradualmente hasta que mi cerebro no pudo más”, contó Martínez.

Tras estas complicaciones, Aída Martínez decidió someterse a una cirugía de emergencia para detener el avance de la enfermedad que estaba afectando su visión. Según dijo, perdió el 93% de su capacidad visual antes de la operación.

“Después de la intervención ya se ha recuperado hasta el 12%. Yo tengo fe absoluta que me voy a recuperar. Los doctores estiman hasta 30% de la vista recuperada. Tenemos que dar con el mal, hasta ahora no sabemos. Queremos parar este virus o bacteria, no sabemos qué es. Nos dicen que puede ser alguna enfermedad autoinmune”, aclaró.

Finalmente, Aída Martínez aseguró que ahora se está enfocando en mantener una actitud positiva para recuperarse lo más pronto posible. Eso sí, señaló que realizará una serie de actividades en busca de fondos para sobrellevar la enfermedad.

“La verdad que trato de tomarlo positivo. Estoy poniendo todo de mi parte para estar de buen ánimo. Yo no quiero escuchar problemas ajenos o muertes. Mi cuerpo ahorita me está atacando, cualquier estrés es perjudicial. El doctor me ha dicho que me relaje”, precisó Aída Martínez.

