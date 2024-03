La modelo y motociclista Aida Martínez sorprendió a sus fanáticos tras revelar que se sometió a una reducción de senos (mastopexia), por lo que se retiraría también de las redes sociales.

Es así que, Martínez relató que luego de haberse convertido en madre, su busto sufrió un cambio radical, ya que tenían el aspecto caído, este hecho le habría causado inseguridad con respecto a su cuerpo.

Por ese motivo, Aida prefirió someterse a esa operación estética, ya que según comentó,en el diario Trome, su condición le generaba terribles dolores de espalda.

“La lactancia hizo que se caigan y tenía ciertos complejos con el exceso de piel y demás, pero no estaba lista para verme al espejo con unos senos mucho más pequeños. Me siento sumamente vulnerable y triste y el proceso de la mastopexia es largo. No soy capaz de salir a la calle; nunca me sentí tan insegura”, dijo en su cuenta de Instagram.

Tras ello, Martínez dijo que la operación afectó su salud mental, por lo que decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo.

“Les comunico esto porque estaré inactiva en redes lo que crea necesario. (...)Yo voy a salir de esto, pero también tengo derecho a ser frágil”, indicó.

Posteriormente, en un medio local, añadió: “Tengo las ‘bubbies’ súper pequeñas ahora y era algo que siempre había querido, no me gustaba por el tema de la ropa, había algo de incomodidad y esto hacía que no me sintiera tan segura”.

Luego de eso, la influencer complementó que su figura anterior le generaba contratos, pero que ahora se siente mucho mejor, por lo que seguirá trabajando.

Lleva una buena relación con Adolfo Carrasco, el padre de su hija





Por otro lado, Aida Martínez también habló de su reciente separación con Adolfo Carrasco, expareja y padre de su hija. La modelo aseguró que mantiene una buena relación.

“Respecto a mi separación, estamos separados en buenos términos hace más de un mes, no fue por infidelidad ni maltrato, simplemente fue una decisión que se dio por temas muy personales”, precisó.

Luego, Martínez aseguró que mantiene una relación sana con su expareja, por lo que actualmente se auto-percibe como una “madre soltera”.