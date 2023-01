Adolfo Chuiman, hace 14 años, aceptó formar parte del elenco de “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, quien da vida a Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, no siempre quiso vestir la corbata michi ni el chaleco. De hecho, como confesó este miércoles, en un principio declinó a la oferta que le hizo Efraín Aguilar, creador de la teleserie.

“No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo”, afirmó el actor en una reciente entrevista para el portal Infobae.

Con el tiempo, no obstante, el personaje de Adolfo Chuiman terminó por convertirse en uno de los más entrañables.

“Es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su ‘madame’. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede”, afirmó.

El actor de “Al fondo hay sitio” admitió que llegó a “querer al personaje por la intensidad que tiene”. “Le di cariño y amor”, señaló.

“Siempre he creído que, si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon [en la segunda temporada], fue un rating histórico el que logró. Para mí, como persona, fue emocionante sentir ese cariño en las redes sociales. Pero a más cariño, más compromiso. Ahí está el resultado”, indicó.

Además, confesó que ir desde su casa hasta los estudios de Pachacamac, donde se graba “Al fondo hay sitio”, le han pasado factura a Adolfo Chuiman. “Sinceramente, con este sol irse a Pachacamac... ay, Ave María, son casi dos horas de ida y dos horas de regreso. Pero bueno... chamba es chamba”, afirmó en la misma entrevista.

El actor de 76 años afirmó que este “largo trayecto” y un “proyecto nuevo” en camino le están haciendo considerar su continuidad en la teleserie que desde su novena temporada, estrenada el año pasado, está capitaneada por el guionista Gigio Aranda. Aunque todavía no sabe si abandonar la teleserie, afirmó que debe plantearle la posibilidad a “la producción”.

“Aguantaría un poco más, nomás. La lejanía de Pachacamac me bajo un poco. Estoy tratando de comunicarme con Gigio para conversar sobre ese tema”, afirmó.

En cuanto a la propuesta que tiene en planes, Adolfo Chuiman reveló que “sería para televisión”. “Lo estoy estudiando bien, para mí es buenísimo, porque tiene tres personajes principales, agarra contexto. Realmente lo estoy analizando mucho, porque yo he hecho una carrera de teatro, he hecho 18 obras de teatro dramático (...) Eso es agotador, pero en ese tiempo era muchacho... Pero ahora a mis ...tinueve años, el caballo se cansa”, indicó.