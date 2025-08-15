“Al fondo hay sitio” continúa explorando las historias de Jimmy Gonzales (Jorge Guerra) y Alessia Montalbán (Karime Scander), siendo esta última la protagonista de una emotiva escena al enterarse que su expareja está saliendo con una chica que ella conoce, por lo que decide darle una visita sorpresa.
Al enterarse que su expareja está saliendo con otra mujer, Alessia decide que va a luchar por su amor; sin embargo, al momento que fue a buscar a Yesenia a su negocio se encuentra con una tierna escena de Jimmy y la vendedora de quesos.
LEE: Tulio Loza reapareció en “Al fondo hay sitio” y se llevó una gran sorpresa
Ante esto, Alessia espera que Jimmy se vaya de la tienda para acercarse a confrontar a Yesenia, quien se muestra sorprendida por la visita de la joven Montalbán.
“Le coqueteabas aún sabiendo que era mi enamorado y no paraste hasta conseguirlo”, inició diciendo Alessia. “Jimmy no es mi enamorado, pero sí me gusta mucho y yo a él”, replicó Yesenia.
Ante estas palabras, Alessia no pudo contener las lágrimas y respondió: “Los vi, se les veía muy bien juntos… Estaba molesta, pero al verlos se me pasó. Jimmy es un hombre maravilloso y él merece ser feliz”, dijo la joven.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: ‘Francesca Maldini’ se reencontrará con ‘Isabella’ tras incesante búsqueda
Finalmente, Alessia salió llorando de la escena, no sin antes advertirle a Yesenia que no le haga daño a Jimmy. “No le hagas daño, adiós”, dijo la joven antes de retirarse.
La serie “Al fondo hay sitio” continuará explorando las historias de amor entre Jimmy y Yesenia y el latente sentimiento de Juan Pablo con Alessia.
TE PUEDE INTERESAR
- Pamela López se defiende tras carta notarial de Christian Cueva: “Siempre con la verdad”
- Samahara Lobatón confirma que Jefferson Farfán tuvo simultáneo romance con Xiomy, Darinka y Delany
- Madre de Suheyn Cipriani responde alterada y con gritos a confesiones de la modelo en ‘EVDV’
- Carlos Alcántara se sincera sobre la forma en cómo afrontó las críticas tras “Asu Mare 4”
- Karen Schwarz celebra el regreso de “Yo soy” con nuevos rostros: “Me gusta que tenga otro giro”
Contenido sugerido
Contenido GEC