“Al fondo hay sitio” continúa explorando nuevos ángulos en su novena temporada; sin embargo, la reaparición de los clásicos protagonistas no deja de sorprender. Esta vez fue el turno de ‘Fernanda de las Casas’ (Nataniel Sánchez), quien ilusionó a sus fans con una pequeña, pero significativa aparición.

En el último episodio de la serie se reveló el destino de ‘Joel’ (Erick Elera), quien estaba ilusionado con viajar a España para ver a ‘Fernanda’; sin embargo, todo cambió cuando la nieta de Francesca Maldini “reapareció”.

¿Qué fue lo que realmente pasó?

En la ficción, ‘Diego Montalván (Giovanni Ciccia) engañó a ‘Joel’ al decirle que ‘Fernanda’ preguntaba siempre por él, por lo que el excéntrico personaje se ilusionó con la idea de viajar a España para sorprender a su ‘Fernandita’. Sin embargo, la verdad es que todo era parte del plan del chef para deshacerse de la familia Gonzales.

Al escuchar el plan de ‘Joel’, ‘Charito’ (Mónica Sánchez) llama a ‘Peter’ (Adolfo Chuiman) para pedir su ayuda. Entonces, el mayordomo de los Maldini le hizo escuchar a ‘Joel’ un audio de ‘Fernanda’, donde ella asegura que jamás volvería con el chico ‘cara de pez’.

“Joel Gonzales eres un idiota. Peter, yo no voy a dar marcha atrás. Lo nuestro se terminó y para siempre”, es lo que dijo ‘Fernanda’ en su regreso. Si bien fue un breve audio, esta “aparición” ha generado gran expectativa entre los fans de la serie.

En mayo de este año, la actriz Nataniel Sánchez ofreció una entrevista a un canal de YouTube donde se animó a contar las razones por loas que decidió no ser parte del regreso de “Al fondo hay sitio” a la televisión peruana.

“No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España. La gente cree que es fácil, pero no. Yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo. ‘Al fondo hay sitio’ es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco”, aclaró en dicha entrevista.