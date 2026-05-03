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Gilary no puede guardar más su secreto y revela que es nieta de Don Gilberto en la serie “Al fondo hay sitio”. (Foto: Captura de video / “Al fondo hay sitio”)
Gilary no puede guardar más su secreto y revela que es nieta de Don Gilberto en la serie “Al fondo hay sitio”. (Foto: Captura de video / “Al fondo hay sitio”)
Por Redacción EC

Un nuevo avance de “Al fondo hay sitio” reveló la ubicación de ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno), quien se había escondido de su familia porque querían llevarlo a una casa de reposo. Además, la joven ‘Gilary’ (Daniela de las Casas) también confesó que es nieta del patriarca de la familia ‘Gonzales’.

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