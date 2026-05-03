Un nuevo avance de “Al fondo hay sitio” reveló la ubicación de ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno), quien se había escondido de su familia porque querían llevarlo a una casa de reposo. Además, la joven ‘Gilary’ (Daniela de las Casas) también confesó que es nieta del patriarca de la familia ‘Gonzales’.

A través de las redes sociales de la serie se compartió un adelanto de lo que será el episodio que se emitirá el lunes 4 de abril de “Al fondo hay sitio”, donde finalmente se encontrará a ‘Don Gilberto’ tras permanecer desaparecido por largo tiempo.

Al ser descubierto en una habitación de la casa de los Gonzales, la primera en abalanzarse sobre él fue la joven ‘Gilary’, amiga de ‘Maripaz’. Ella corrió a los brazos de ‘Don Gil’ y gritó: “Abuelito”, provocando la sorpresa de todos.

‘Olinda’, ‘Joel’, ‘Macarena’ y todos en la casa de los ‘Gonzales’ se mostraron sorprendidos por la declaración de la joven, quien hasta el momento había mostrado cierta cercanía con Don Gil, pero no al punto de revelar un vínculo familiar.

“Dicen que Dios perdona el pecado… pero no el escándalo ¿Se destapó el secreto de Don Gil?”, señala la leyenda que acompaña el video de “Al fondo hay sitio” que se publicó en las redes sociales.

En el mismo avance también se puede ver a ‘Koky’, quien tiene una nueva personalidad, hablando con la familia Maldini sobre la nieta secreta de ‘Don Gil’. Ante la noticia, todos los integrantes de la casa llegaron hasta el hogar de los ‘Gonzales’.

Gilary no puede guardar más su secreto y revela que es nieta de Don Gilberto en la serie “Al fondo hay sitio”. (Foto: Captura de video / “Al fondo hay sitio”)

De esta manera, quedará al descubierto la verdadera identidad de ‘Gilary’, quien sería una gran revelación para el futuro de la serie, ya que explicaría que sucedió con el amor clandestino que tuvo ‘Don Gilberto’ en el pasado.