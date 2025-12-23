Guadalupe Farfán anunció, entre lágrimas, su salida de la serie “Al fondo hay sitio”. La actriz que dio vida a ‘July Flores’ durante cuatro temporadas se despidió de su personaje durante la grabación de un emotivo video preparado por la producción.

Según recordó la joven artista, ella llegó a “Al fondo hay sitio” cuando aún era menor de edad, por lo que la serie marcó un hecho importante en su carrera como actriz.

Ahora, quiere dar un paso más en su vida profesional y emprenderá un nuevo camino lejos de la ficción nacional en la que ganó reconocimiento con el papel de la prima de los jóvenes Gonzáles.

Guadalupe Farfán anuncia su salida de ‘Al fondo hay sitio’ tras cuatro temporadas. (Foto: América Televisión)

Durante su mensaje de despedida, Guadalupe Farfán se mostró conmovida al hablar del programa y sus emociones tras dejar la serie que la catapultó a la fama. Si bien la decisión no fue sencilla, señaló que es momento de tomar un nuevo rumbo.

“Triste y nostálgica, ¿no? Porque cierro una etapa muy fuerte en mi vida. Eh, yo empecé aquí con 17 años, estoy saliendo con 21 y nada, con miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todo lo que todos los cambios que está pasando en mi vida”, señaló la actriz.

“Esto implica nuevos comienzos, que es importante también dejar ir y soltar para seguir creciendo… Espero que les haya gustado toda esta historia y que sean felices con el final feliz de ‘Crisly’”, añadió.

July está detrás de Cristóbal (Foto: América TV)

De esta manera, Guadalupe Farfán anunció su salida de “Al fondo hay sitio” luego de cuatro temporadas. Cabe recordar que su personaje regresó a Recuay, junto a su flamante esposo Cristóbal. Ambos decidieron irse de Las Nuevas Lomas en busca de un futuro juntos como esposos.