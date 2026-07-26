'Joel' está vivo y regresa junto a Cayetana en helicóptero. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")
'Joel' está vivo y regresa junto a Cayetana en helicóptero. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")
Por Redacción EC

El reciente episodio de “Al fondo hay sitio” sorprendió a los televidentes con el sorpresivo regreso de ‘Joel Gonzales’ y ‘Cayetana Bogani’, el primero sobrevivió a la guerra, mientras que la millonaria fue a rescatarlo y, pese a que se lamentaba la repentina partida de ambos, volvieron a la ficción.

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