El reciente episodio de “Al fondo hay sitio” sorprendió a los televidentes con el sorpresivo regreso de ‘Joel Gonzales’ y ‘Cayetana Bogani’, el primero sobrevivió a la guerra, mientras que la millonaria fue a rescatarlo y, pese a que se lamentaba la repentina partida de ambos, volvieron a la ficción.

La producción de América Televisión apostó por traer de vuelta a ambos personajes en una escena cargada de nostalgia, humor y emoción, donde ‘Joel’ y ‘Cayetana’, ambos vestidos con ropa de color blanco, descendieron del cielo a bordo de un helicóptero.

Minutos antes de su inesperado regreso, ‘Macarena’ estaba despidiéndose de la familia Gonzales y le dedicaba un sentido mensaje al padre de su bebé: “Te fuiste cuando te faltaba tanto por darle al mundo, pero tu simpatía, carisma y belleza me acompañarán hasta la eternidad”.

'Joel' está vivo y regresa junto a Cayetana en helicóptero. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")

Acto seguido, ‘Macarena’, acompañada de ‘Mike Miller’ (Joaquín de Orbegoso), escucharon el sonido de un helicóptero. Al inicio intentaron adivinar de quien se trataba, pero al poco tiempo se emocionaron al notar que se trataba del regreso de la ‘Leyenda’.

Al descender del helicóptero, cambió la escena de la felicidad de la familia Gonzales con el rostro de incertidumbre de ‘Joel’, quien vio a la futura madre de su hijo al lado del ‘Gringo atrasador’. “Me cambiaste por otro en un dos por tres”, expresó molesto el histriónico personaje.

Un adelanto de la serie “Al fondo hay sitio” muestra cómo ‘Joel’ le reclama a ‘Macarena’ por las decisiones que tomó mientras pensaba que él estaba muerto. Ante esto, la madre gestante no hace más que llorar e intentar explicarle que se sentía feliz de verlo de regreso en las Nuevas Lomas.

'Joel' está vivo y regresa junto a Cayetana en helicóptero. (Foto: Captura de YouTube / "Al Fondo hay Sitio")

Cabe resaltar que el personaje del actor Erick Elera se mantuvo alejado de “Al fondo hay sitio” desde hace varias semanas, cuando ‘Joel’ decidió viajar a Europa en busca de ‘Marcarena’ y su bebé. Tras ser llevado a la guerra con engaños, trascendió que habría fallecido por el ataque de un dron, pero esta teoría fue descartada con su sorpresiva reaparición.