“Al fondo hay sitio” sigue presentando historias bastante llamativas en torno a sus protagonistas. Esta vez, Alessia Montalbán (Karime Scander) será la encargada de encender la polémica al confundir a Juan Pablo, su actual novio, con Jimmy Gonzales, su expareja.

A través de un avance publicado en las redes sociales de América Televisión se mostró cómo Alessia intenta agradecer a su pareja por un romántico detalle que tuvo con ella; sin embargo, al momento de decir su nombre, se confunde con el de su expareja.

“¿Gladys quiere llevarse a Oto de regreso a su tierra? Y ¿Alessia se meterá en problemas… o en quién está pensando realmente?”, señala la leyenda del avance.

Como se sabe, Alessia Montalbán inició una relación con el argentino Juan Pablo tras finalizar su romance con Jimmy Gonzáles; sin embargo, sus actitudes en “Al fondo hay sitio” revelan que todavía siente algo por el hermano de Joel.

En otro momento del avance de “Al fondo hay sitio” se puede ver que Cristóbal hará más de una locura por recuperar el amor de July; sin embargo, su plan podría no salir como lo esperaba.

Cristóbal buscará sorprender a July en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

La serie “Al fondo hay sitio” regresó a la televisión nacional luego de una prolongada pausa. Pese a su ausencia, se ha consolidado como uno de los programas favoritos en su horario por el público.