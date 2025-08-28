La familia Gonzales sufrió el robo de S/8 millones en la serie "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)
Los Gonzales estuvieron muy cerca de cambiar su vida en , pero la delincuencia truncó sus sueños. Francesca Maldini les regaló S/8 millones de su patrimonio personal, pero la histriónica familia no pudo con su genio y presumió su fortuna, hecho que terminó por advertir a delincuentes que les robaron hasta el último billete.

En la reciente edición de “Al fondo hay sitio”, la familia Gonzales abordó el popular ‘Petito’ para dirigirse a su hogar, luego que Francesca Maldini les obsequiara un millón de soles a cada uno. Lejos de pasar desapercibidos, decidieron lanzar billetes desde su vehículo y publicaron su dinero en redes sociales.

Ante esto, unos delincuentes encapuchados fueron advertidos de la riqueza y rápidamente interceptaron a la familia y los despojaron de su riqueza, la cual no les duró ni una hora.

Acto seguido, la familia acudió a la comisaría para denunciar el robo de sus S/8 millones; sin embargo, el comisario no creyó su historia y los mandó a descansar a su casa.

Lejos de avergonzarse, los Gonzales llegaron a la recién recuperada casa de Francesca Maldini en búsqueda de un nuevo gesto de generosidad; sin embargo, el personaje de Yvonne Frayssinet no tardó en botarlos de su casa, no sin antes advertirles que no les dará ni un sol más.

De esta manera, los Gonzales regresaron a su casa sin dinero, el mismo con el que habían soñado viajar por el mundo, construir sus casas o emprender negocios. Ahora, buscarán otra forma de salir adelante en la serie “Al fondo hay sitio”.

