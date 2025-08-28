Los Gonzales estuvieron muy cerca de cambiar su vida en “Al fondo hay sitio”, pero la delincuencia truncó sus sueños. Francesca Maldini les regaló S/8 millones de su patrimonio personal, pero la histriónica familia no pudo con su genio y presumió su fortuna, hecho que terminó por advertir a delincuentes que les robaron hasta el último billete.
En la reciente edición de “Al fondo hay sitio”, la familia Gonzales abordó el popular ‘Petito’ para dirigirse a su hogar, luego que Francesca Maldini les obsequiara un millón de soles a cada uno. Lejos de pasar desapercibidos, decidieron lanzar billetes desde su vehículo y publicaron su dinero en redes sociales.
LEE: ¿Dónde ver Al Fondo Hay Sitio EN VIVO? horario, canal y más
Ante esto, unos delincuentes encapuchados fueron advertidos de la riqueza y rápidamente interceptaron a la familia y los despojaron de su riqueza, la cual no les duró ni una hora.
Acto seguido, la familia acudió a la comisaría para denunciar el robo de sus S/8 millones; sin embargo, el comisario no creyó su historia y los mandó a descansar a su casa.
Lejos de avergonzarse, los Gonzales llegaron a la recién recuperada casa de Francesca Maldini en búsqueda de un nuevo gesto de generosidad; sin embargo, el personaje de Yvonne Frayssinet no tardó en botarlos de su casa, no sin antes advertirles que no les dará ni un sol más.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio” en Ancón: Los Gonzáles recogerán lavadora y productos de container que cayó al mar
De esta manera, los Gonzales regresaron a su casa sin dinero, el mismo con el que habían soñado viajar por el mundo, construir sus casas o emprender negocios. Ahora, buscarán otra forma de salir adelante en la serie “Al fondo hay sitio”.
TE PUEDE INTERESAR
- “No le doy mi energía a cualquiera”: Nicola Porcella cuenta por qué negó entrevista a magazine de América TV
- “Pierdo la esperanza en el ser humano”: Furrey indignado por el robo de sus pertenencias tras accidente
- Orquesta Candela explica la salida de Paul Michael, novio de Pamela López, tras corto periodo
- Melissa Klug confirma juicio por alimentos contra Jefferson Farfán: “No tengo opción”
- Milena Zárate vuelve a ‘El Valor de la Verdad’ para responderle a Greissy Ortega: “Me escupió”
Contenido sugerido
Contenido GEC