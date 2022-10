“Al fondo hay sitio” cada vez más interesante con los nuevos episodios de su novena temporada. Esta vez, ‘Macarena Montalbán’ (Maria Grazia Gamarra) le confesó a ‘Charito’ que besó a su hijo ‘Joel’ (Erick Elera).

En un inicio, ‘Macarena’ no quería confesar su más guardado secreto, pero ‘Charito’ insistió por saber la verdad de su vecina.

“Me tienes que dar detalles. Ya pues Macarena, te estás comportando como una niña. Me dijiste que se besaron. Me vas a contar o quieres que le pregunte a Joel”, fue la advertencia de ‘Charito’.

Macarena le confiesa a Charito que se besó con Joel

Ante la insistencia, ‘Macarena’ tuvo que confesar que sí besó a ‘Joel’ en un parque, pero aclaró que solo fue para comprobar que no tienen alguna atracción.

“Decidimos probarnos y darnos un beso de prueba para así demostrar que no sentimos nada el uno por el otro. No se me movió ningún pelo”, dijo.