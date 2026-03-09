Resumen

María Grazia Gamarra celebra evolución de su personaje en "Al fondo hay sitio". (Foto: Maria Grazia Gamarra / Instagram)
Por Redacción EC

María Grazia Gamarra ya está lista para el nuevo estreno de la serie “Al fondo hay sitio”, que regresa a las pantallas este 18 de marzo con su nueva temporada. La actriz peruana que da vida a ‘Macarena Montalbán’ celebra la evolución de su personaje y el inicio de una nueva etapa en su desarrollo.

