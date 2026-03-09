María Grazia Gamarra ya está lista para el nuevo estreno de la serie “Al fondo hay sitio”, que regresa a las pantallas este 18 de marzo con su nueva temporada. La actriz peruana que da vida a ‘Macarena Montalbán’ celebra la evolución de su personaje y el inicio de una nueva etapa en su desarrollo.

María Grazia, quien da vida a la hermana de ‘Diego Montalbán’, contó detalles sobre la evolución que tiene su personaje en la serie de “Al fondo hay sitio”. En una entrevista con Infobae, la actriz no solo hablo de su personaje, sino también del embarazo con ‘Joel’ (Erick Elera).

Cuando se le preguntó por el cambió de guiones que se le da a ‘Macarena’ en la serie, la actriz respondió que le encanta que evolucione, ya que le da nuevas posibilidades de desarrollo en la serie.

María Grazia Gamarra contó detalles sobre la evolución que tiene su personaje en la serie de “Al fondo hay sitio”. (Foto: América TV)

“Me encanta que ‘Macarena’ evolucione y que ahora enfrente la maternidad. Le da nuevas posibilidades al personaje y a la comedia. Los personajes, como en la vida, crecen y maduran”, respondió al citado medio.

Además, un tema relaciona a la actriz con su personaje es la maternidad. Al ser consultada por la trama en la que ‘Macarena’ enfrenta un falso positivo en su prueba de embarazo, dijo que fue muy duro.

“No he vivido exactamente lo mismo, pero conozco muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Me parece importante que la televisión visibilice estos temas porque puede acompañar y dar voz a quienes se sienten identificados”, precisó.

Por otro lado, también comentó sobre la relación de su personaje con ‘Joel’. Espera que según avance el desarrollo de la historia, su pareja en la ficción tenga un proceso de madurez.

La temporada 2026 de “Al fondo hay sitio” se estrenará oficialmente el 18 de marzo, con nuevos episodios que buscar sorprender al público a través de la señal de América Televisión.