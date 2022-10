María Grazia Gamarra y Erick Elera declararon para el programa “En boca de todos” tras protagonizar su primer beso en la serie “Al fondo hay sitio”.

Según dijo la actriz, el beso entre ‘Joel Gonzáles’ y ‘Macarena Montalbán’ era una escena muy esperada por los seguidores de la serie: “Creo que ha sido paja, la gente lo esperaba y ha sido súper chévere grabar con Erick”.

Además, Gamarra reveló que no hubo ensayos para su primer beso con Erick Elera en la ficción: “La verdad que no hubo ensayo de eso, creo que esas escenas de besos siempre... bueno, no sé, en mi caso yo nunca las he ensayado previo, pero más o menos sabíamos cómo tenía que ser”.

Erick Elera habla del beso con Maria Gracia

La intérprete nacional también adelantó que su historia de amor con ‘Joel Gonzáles’ aún no se concretará y seguirá en el suspenso.

“He leído un poco (el guion) y vienen co

sas chéveres también para ambos, por nuestro lado. Es bacán también porque no podemos darle todo a la gente tan pronto”, explicó.

Por su parte, Erick Elera indicó que su personaje de ‘Joel Gonzáles’ aún no está preparado para enamorarse de una ‘pituca’ como su ex ‘Maria Fernanda de Las Casas’ (Nataniel Sánchez).

“Joel en realidad se niega a estar con una chica como Macarena, en teoría no le gustan las pitucas, pero yo creo que ya le va gustando, y según lo que hemos venido grabando, que ya van a ver en estos días, se pone mucho más interesante, hay cosas muy simpáticas”, contó.

“He leído un poco y vienen cosas chéveres también para ambos, por nuestro lado. Es bacán también porque no podemos darle a la gente tan pronto”.