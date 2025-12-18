A poco de su final de temporada, “Al fondo hay sitio” sumó a un nuevo personaje a su historia. La actriz Rossana Fernández Maldonado apareció de formar sorpresiva en Las Nuevas Lomas interpretando a ‘Marjorie’, la madre de Zacarías (Sebastián Portocarrero).
En la reciente emisión de la exitosa serie de América Televisión se confirmó que Fernández Maldonado se sumó a la serie con un llamativo personaje, pues si bien se presentó como agente de bienes raíces, parece que su historia dará un giro total.
En un inicio, Marjorie se mostró feliz de conocer a Maripaz y manifestó su deseo de presentarse ante Tito y Lorena, los padres de la novia de su hijo.
“Y tú, Maripaz, debes parecerte mucho a tu mami, también. ¿Cuándo me presentas a mi consuegra? Podemos organizar una salida de chicas”, dijo Marjorie.
A través de sus redes sociales, Rossana Fernández Maldonado agradeció a la producción de “Al fondo hay sitio” por permitirle sumarse a la serie en los últimos episodios del 2025.
“Qué bien la he pasado estos días grabando. Reencontrarme con tantos amigos —delante y detrás de cámaras— siempre es un regalo. Gracias Al Fondo Hay Sitio por invitarme a ser parte de estos capítulos y por este lindo cierre de año”, escribió en su post.