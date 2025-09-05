“Al fondo hay sitio” continúa explorando la vida de la familia Gonzales y recientemente serán protagonistas de una traición. Y es que Maripaz descubrió la infidelidad de Valentino, por lo que su vida dará un giro de 180 grados; sin embargo, eso no será todo, ya que Tito, su padre, se enteró de lo sucedido y buscará tomar justicia con sus propias manos.

En el reciente adelanto de la serie se puede ver a Maripaz echada en su cama, lamentándose por la traición de su pareja. Ante esto, toda la familia se enteró de lo sucedido antes que Tito, quien al descubrir que hicieron sufrir a su hija tomará una radical decisión.

“[AVANCE] Aquí los secretos no duran… ¡ni un respiro! Y ahora Tito quiere justicia a su manera… ¿Hasta dónde llegará su venganza?”, es el texto que acompaña la publicación.

El mejor amigo de Pepe aparece con una mirada desafiante y buscará venganza por la traición a su hija. El avance de “Al fondo hay sitio” muestra a Lorena, su pareja, intentando detenerlo; sin embargo, parece que no tendrá éxito.

Tito buscará venganza tras enterarse que engañaron a su hija en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

En el avance también se puede ver que el Dr. Vivas, tras dar por finalizada su relación con July, decide encarar a Cristóbal, por lo que lo buscará en su auto y le pedirá hablar.

Estos detalles serán revelados en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.