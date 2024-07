Alan Castillo, artista cómico que interpreta a Robotín, desmintió a su expareja Karelys Molina y negó haber tratado de registrar su nombre artístico de Robotina ante el Indecopi.

Mediante una entrevista con el diario Trome, el intérprete aclaró que no tuvo intenciones de registrar el nombre de Robotina, tal como ella aseguró en el mismo medio.

“Quiero aclarar que yo nunca patenté el nombre de Robotina y ella lo sabe”, dijo Robotín. Luego complementó: “Si lo hubiera querido hacer, ya lo habría hecho hace tiempo”.

En eses sentido, Castillo relató que luego de haber terminado su relación con Molina, ella pidió no ser vinculada con él, por lo que Robotín le habría sugerido dejar de usar su nombre artístico.

“En una de las 50 mil peleas que tuvimos, ella misma me dijo ‘no quiero saber nada de ti, no quiero nada que me ligue contigo’”, contó.

Posteriormente, complementó: “Entonces le respondí que si no quería saber nada de mí que se cambie el nombre porque la iban a vincular siempre conmigo cada vez que la llamen Robotina, porque viene de Robotín”.

¿Qué dijo Robotina?





Como se recuerda, durante una entrevista con el mismo diario local, Karelys Molina festejó haber logrado registrar su nombre artístico ante el Indecopi, además de presumir haberle ganado la inscripción a Robotín.

“Ya tengo la patente. El nombre Robotina me pertenece y estoy muy feliz”, mencionó. Para luego añadir: “[Robotín] intentó patentarlo antes, pero lo rechazaron y el Indecopi me dio el nombre a mí. Ahora puedo trabajar tranquila, sin temor”, dijo.