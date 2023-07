Aldo Miyashiro ha dejado en claro que mantiene una buena relación con las tres madres de sus cuatro hijos, entre las cuales se encuentra la actriz Érika Villalobos. Durante una entrevista exclusiva con Beto Ortiz, el conocido ‘Chino’ habló sobre la sólida unidad familiar que existe entre todos sus hijos y también se refirió nuevamente a la infidelidad que cometió con la reportera Fiorella Retiz.

Además, habló sobre cuán complicado es ser actor en Perú y de su deseo de que su hijo elija otra profesión.

“Ha sido una emoción muy particular ver a mi hijo actuando, he tratado de todos los medios posibles de que desista de ser actor porque hay que tener el pellejo bien duro para ser actor en el Perú. Él es un chico que ha crecido en otras circunstancias a las mías, ha tenido la vida un poco más sencilla, es un chico que le va a costar enfrentar lo que significa trabajar en esto”, dijo.

A su vez, por primera vez habló sobre cómo lleva una buena relación con su ex parejas para mantener felices a sus hijos, al punto de viajar todos juntos para pasar un buen momento familiar.

“Un par de veces, sí, una de ellas fue con su esposo. El tema era en Migraciones de Estados Unidos, nos parábamos, me decían que si era mi hijo, me decían que viajábamos juntos... Yo viajaba con mis cuatro hijos, diciembre a enero y a las dos semanas eran chicos, los veía que se bajoneaban (por su mamá). Un día conversé, les dije, vamos todos, los chicos serán los grandes beneficiados, serán felices, fuimos y la pasamos increíbles. No pagué todo yo, sino, conseguimos estar juntos y la ventaja de eso es que mis hijos se quieren mucho. Todos tienen buena relación con las mamás, mañana importa que ellos puedan construir un vínculo fuerte de hermanos que lo tienen”, finalizó.