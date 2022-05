Aldo Miyashiro borra sus fotos junto a Érika Villalobos en sus redes sociales

Aldo Miyashiro borró sus fotos junto a Érika Villalobos en redes sociales. El programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, evidenciaron que el presentador de América TV eliminó las imágenes de su matrimonio con la actriz nacional.

“Ya no hay foto con Érika, por ahí que dejó una donde sale con sus hijos, pero es para que no se ofenda el resto de la familia”, comentó el presentador de Willax TV.

“Había fotos del último viaje (de la familia de Miyashiro), pero ahora ya no están. No se ve a Érika por ninguna parte”, añadió ‘Peluchín’.

Magaly Medina revela que Aldo Miyashiro intentó hablar con ella antes de emitir ‘ampay’

En su reciente visita al programa “JB en ATV”, Magaly Medina sorprendió al revelar que Aldo Miyashiro intentó comunicarse con ella previo a la difusión del ampay con su exreportera Fiorella Retiz.

“Tú confesaste que algunos ampays no llegaron a ver la luz porque tocaron tu corazón y nunca salieron, la pregunta es... ¿tienes corazón?”, interrogó el ‘Niño Arturito’.

“Sí, porque de lo contrario no estaría viva, hay algo que late aquí adentro, a menos que sea una máquina”, respondió la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

En ese sentido, Magaly confesó que evita hablar con sus ‘ampayados’ pues sus investigadores se molestan con ella porque sienten que han trabajado en vano.

“A mí me dijeron que [Aldo] Miyashiro quería hablar conmigo... no acepté... antes del ampay. Pero yo trato… de no hablar, porque si por ahí te convence en tu argumento, porque te puede decir ‘mira, mi familia, voy a perder a mis hijos’, porque ya una vez lo hice”, explicó.