El presentador de televisión Aldo Miyashiro se refirió nuevamente a la polémica infidelidad que protagonizó con Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal. En conversación con Beto Ortiz, el popular ‘Chino’ reconoció que nunca tuvo la intención de denunciar a Magaly Medina por presentar las imágenes de su infidelidad.

En entrevista con Beto Ortiz, el presentador de “La Banda del Chino” contó que diversos abogados lo contactaron para iniciar acciones legales contra Magaly Medina; sin embargo, él asumió su responsabilidad.

“Me llamaron abogados para demandar… No, no. En ese caso no (demandaría a Medina), repito no estoy de acuerdo con que te puedan grabar, pero sé que fue mi responsabilidad”, reveló Aldo Miyashiro.

Asimismo, el conductor de televisión resaltó que lo único en lo que pensó en aquel momento fue en el daño que le hizo a su familia y que no le importaba los comentarios que podía recibir en redes sociales.

“No cometí ningún delito… Los de afuera para mí siempre son de ‘palo’, yo sé cómo manejo mi vida, por ese lado no me preocupaba. Me preocupada cómo hago que mis hijos se sientan mejor, cómo hago para pedirle disculpas a Erika”, aclaró.

Como se recuerda, tras ser captado besándose con la reportera Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro apareció en su programa para pedir disculpas a su familia y su esposa Érika Villalobos, a quien había sido infiel al poco tiempo de haber regresado de un viaje familiar.

