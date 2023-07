A más de un año de la infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, el conductor de “La Banda del Chino” rompió su silencio y se pronunció sobre la polémica que vivió en abril del 2022, cuando las cámaras de “Magaly TV, la firme” presentaron imágenes suyas besando apasionadamente a la joven reportera de su programa.

Ahora, en una reciente entrevista con Beto Ortiz, Aldo Miyashiro se refirió nuevamente a su engaño a Érika Villalobos y reflexionó sobre lo sucedido. Según dijo, asume la responsabilidad de sus acciones y revela que no le afecta la opinión de las personas.

“La culpa es mía. A mí nadie me obligó a hacer lo que hice. Teniendo 47 años, tengo que aprender de alguna manera a asumir mi responsabilidad”, manifestó el conductor de televisión.

“La opinión de la gente que habla en los programas, no me interesa. Nunca he vivido de eso, siempre he mantenido un perfil muy bajo”, agregó el popular ‘Chino’.

Como se recuerda, tras ser captado besándose con la reportera Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro apareció en su programa para pedir disculpas a su familia y su esposa Érika Villalobos, a quien había sido infiel al poco tiempo de haber regresado de un viaje familiar.

Érika Villalobos asistió al estreno de 'Reinas sin corona' y presentó orgullosa a su hijo Mikael Miyashiro Villalobos ya que sigue los pasos de sus padres en el mundo artístico. “Era perfecto que viniera él. Es una edad perfecta para disfrutar una película como esta”, afirmó Érika. (Fuente: América TV)