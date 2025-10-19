Aldo Miyashiro se refirió a la polémica salida del aire de su programa “Habla Chino”, que no se emitió los días 15, 16 y 17 de octubre en Willax Televisión. Según dijo, hubo un malestar en el canal porque él había confirmado que participaría de la marcha del 15 de octubre.

En una reciente entrevista con Suriel Chacón, el popular ‘Chino’ reveló que haber confirmado su participación en la movilización le costó la suspensión de su programa nocturno.

“… Hablé con todos y cuando en la noche, las cosas se comenzaron a calentar un poco más de la cuenta, hubo un malestar en el canal. Yo no entendía muy bien a qué nivel de malestar iba a llegar todo eso”, dijo Aldo Miyashiro.

Aldo Miyashiro en Habla Chino / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Según explicó el ‘Chino’ Miyashiro, el canal temía lo que el podría decir con referencia a la marcha y, para evitar conflictos, llegaron a un acuerdo de no salir al aire.

“Hay un malestar, y en la noche había que hablar porque tenía una entrevista con una actriz y querían pasar un VTR de la marcha. Imagino que ese malestar generó nervios por lo que yo iba a decir… Si genera tanto malestar, se llegó a un acuerdo para no salir al aire”, resaltó el conductor de televisión.

Aldo Miyashiro contó que su deseo de ir a la marcha habría incomodado a los directivos del canal.

MÁS INFORMACIÓN: Hija de Cristian Domínguez revela que el cantante le aseguró que no volvería con Karla Tarazona

Finalmente, Aldo Miyashiro reveló que ya se reunió con el gerente general de Willax Televisión y le explicó su situación. Ahora, espera que los directivos del canal le den el visto bueno para el regreso de “Habla Chino”.