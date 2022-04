Aldo Miyashiro rompió su silencio y decidió salir al frente para responder los cuestionamientos tras ser ampayado por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” besando a la reportera Fiorella Retiz.

Tal como se había anunciado, el actor reapareció esta noche en el programa “La Banda del Chino”, donde además de ofrecer disculpas públicas a su esposa, Érika Villalobos, anunció que dará un paso al costado en la conducción del espacio de América Televisión.

“Yo ahora no tengo las fuerzas para hacer el programa. En este mismo momento no tengo las fuerzas para presentar la nota, yo le voy a pedir a mis compañeros, que me cubran unos días mientras la situación vaya tomando forma”, explicó el actor.

Asimismo, dejó en claro que está dispuesto a acatar cualquier sanción disciplinaria en su contra tras la difusión del ‘ampay’ que protagonizó.

“Ya he asumido la reacción social, que ha sido furibunda y con toda razón, estoy asumiendo la situación dura que tengo que vivir con mi familia y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier canción que me quieren poner”, acotó.

Tras señalar que se alejará de los reflectores, el ‘Chino’ finalmente dejó abierta la posibilidad de retornar a la conducción en un futuro cercano.

“Espero volver pronto, espero reconstruirme, espero volver a tener un poco lo que tenía antes con mi familia. Espero poder conseguir el perdón de quien ofendí. No sé cuándo regresaré, pero espero volver”, concluyó.

Aldo Miyashiro se va del programa