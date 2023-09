El presentador de televisión Aldo Miyashiro aprovechó unos minutos de su programa “La Banda del Chino” para pronunciarse sobre las declaraciones que Fiorella Retiz dio en “Magaly TV, la firme”, donde señaló que teme por su vida y acusó al entorno del ‘Chino’ por si llega a pasarle algo.

“Me ha sorprendido lo que ha pasado hoy día, soy un ser humano, me siento afectado. Nunca en mi vida he amenazado a alguien, jamás, mucho menos a alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical... Luego he escuchado que ha llamado alguien de mi entorno, los que me conocen, saben que mi entorno es de tres o cuatro personas porque soy poco sociable, que evidentemente no han hecho ninguna llamada”, aseguró Miyashiro.

Aldo Miyashiro también pidió tranquilidad y paz, pues aseguró que no es un personaje de la farándula y que nunca ha amenazado a nadie, por lo que no tendría que hacerlo con Fiorella Retiz, a quien anteriormente consideró como una amiga y compañera de trabajo.

“He estado callado durante mucho tiempo, he asumido las consecuencias de mi error en todo sentido, desde las consecuencias emocionales, familiares, económicas, laborales, las sociales... quiero hacer un llamado porque de verdad quiero que sepan que en mi vida amenazaría a alguien, no tendría por qué hacerlo, no me sería agradable, no lo he hecho en 47 años, por qué hacerlo ahora”, indicó el conductor de televisión.

Aldo Miyashiro realiza reclamo en vivo

Finalmente, el presentador de televisión reveló que si el tema continúa y Fiorella Retiz sigue hablando de las polémicas imágenes en las que apareció besando a Aldo Miyashiro pese a que estaba casado, tomará acciones legales.

“Creo que es hora de parar, es un evento que ocurrió hace año y medio, sobre el cual yo no hablo hace muchísimo tiempo. He tratado de ser muy respetuoso, nunca le falté el resto a nadie, nunca le eché la culpa a nadie, asumí toda la responsabilidad yo, pero obviamente no voy a permitir que se me atribuyan conductas delictivas”, aclaró Miyashiro.

“Si esto continua, que espero que no, que pare aquí, que sea una confusión, tendré que revisar con un abogado y tomar acciones legales contra los medios y las personas que intenten decir que soy una persona que ha cometido un delito, porque no lo he hecho”, agregó.

