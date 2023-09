Aldo Miyashiro y Érika Villalobos estuvieron presentes en la conferencia de prensa de “Perdóname”, la nueva telenovela que protagonizan y que se ha visto envuelta en la polémica tras la infidelidad del ‘Chino’. Ahora, los actores aclararon que no tienen ningún problema en trabajar juntos, por si fuera poco, el presentador de “La Banda del Chino” habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse.

En entrevista para América Hoy, el actor y conductor de televisión aclaró que, si bien le desea lo mejor a Érika Villalobos en su vida amorosa, él prefiere mantener un perfil bajo y no buscar el amor, ya que este sentimiento aparece solo.

“No, no tengo ninguna expectativa sobre eso (el amor), yo si le deseo la mayor felicidad del mundo a Érika en este momento y no solo por ser la madre de mis hijos, sino porque es una mujer buena, noble que se merece toda la felicidad. El amor no se busca, aparece y si aparece bienvenido será”, dijo el ‘Chino’ Miyashiro.

Aldo Miyashiro descarta enamorarse pronto.

Sobre su rol protagónico en la telenovela “Perdóname”, donde comparte créditos con Érika Villalobos, aseguró sentirse emocionado y aclaró que si esperaba la ola de críticas que ha recibido; sin embargo, descartó que la ficción esté inspirada en su vida.

“Estoy emocionado, contento, con muchísima expectativa de que estrene y la emoción de ver a mis hijitos trabajando conmigo, tengo que controlarme porque a veces tenemos que grabar escenas y es muy difícil… Es ficción, no hay ni una escena en la que hablemos de nosotros”, expresó Miyashiro.

“Sabíamos lo que venía, que iban a criticar y decir mil cosas. Mi trabajo nunca ha dependido de lo que digan los demás, si hubiese sido así no estaría acá seguramente. Cuando estábamos por contrato le decía: ‘va a ser duro, cuando salga va a ser duro’. Ha sido toda una reacción, pero no nos quita el orgullo de lo que estamos haciendo, es un trabajo increíble”, agregó.

La nueva telenovela “Perdóname” estrenará el próximo miércoles 27 de septiembre y tomaría el lugar de “Luz de Luna” a las 9:30 p.m. Junto a Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, la producción nacional también contará con la participación del hijo de los actores Micael Miyashiro.

Michelle Alexander sobre historia de 'Perdóname'