El pasado 19 de septiembre, el programa “Habla Chino” revivió a dos entrañables personajes de la televisión peruana. Aldo Miyashiro y Emilram Cossio sorprendieron a todos al volver a interpretar a sus icónicos personajes de la serie “Misterio”, ‘Caradura’ y el ‘Nene’, respectivamente.

En la reciente edición del programa de Willax TV, el ‘Chino’ Miyashiro apareció caracterizado como ‘Caradura’, con su clásico cabello largo, un polo verde y su buzo rojo, recreando el look que tenía en la serie.

Por su parte, el actor Emilram Cossio volvió a vestirse de ‘El Nene’, con un polo y short de verano, acompañado de una gorra.

Aldo Miyashiro y Emilram Cossio revivieron a ‘Caradura’ y el ‘Nene’ en divertida parodia. (Foto: Captura de video)

Ambos ingresaron al set del programa “Habla Chino” y revivieron la nostalgia de sus fans, ya que simularon desconcierto al verse rodeados de cámaras en un set de televisión.

Cabe resaltar que este momento trascendió la pantalla y tuvo un valor agregado ya que Emilram Cossio fue invitado para una entrevista con su amigo y colega Aldo Miyashiro. Ambos mantienen una sólida amistad y han compartido diversos proyectos artísticos.

Por otro lado, otra de las grandes sorpresas de la noche llegó de parte de Gia Rosalino, pareja de Aldo Miyashiro, quien apareció recurrentemente en el set caracterizada como una payasita para promocionar su show “Encajada” en el Nuevo Teatro Julieta.