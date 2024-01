La actriz Alessandra Fuller habló del supuesto romance que tiene con el modelo Renato Rossini Jr. y aseguró que están unidos solamente por la amistad.

Como se recuerda, tanto Fuller como Rossini, ambos participantes de “El gran chef: Famosos”, fueron captados por las cámaras de Magaly Medina celebrando y pasando la noche juntos.

Por ello, la exprotagonista de “Ven, baila quinceañera” explicó que su amistad con Renato es algo agradable para ella, pero que no estaría dispuesta a iniciar una relación sentimental por el momento.

“Química y conexión hay, es un chico lindo y maravilloso. Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis días”, dijo a El Popular.

Posteriormente, la intérprete añadió: “Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo”.





Ale Fuller no se arrepiente de haber terminado con Francesco Balbi





En otro momento de la entrevista, Fuller aseguró que no se arrepiente de haber finalizado su compromiso con el abogado Francesco Balbin, con quien estuvo a punto de unirse en matrimonio.

“No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez”, indicó.

Por ello, la actriz complementó que su decisión fue una señal de valentía y autocuidado. “Fue una situación que se volvió clara para mí y lo más responsable fue que cada uno siga su camino”, complementó.