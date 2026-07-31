Ale Fuller aclaró que, si bien mantiene una amistad con su expareja, no tiene pensado retomar un romance con él. (Foto: Instagram / @alefuller - @pabloheredia10)
Ale Fuller aclaró que, si bien mantiene una amistad con su expareja, no tiene pensado retomar un romance con él. (Foto: Instagram / @alefuller - @pabloheredia10)
Por Redacción EC

La actriz Alessandra Fuller descartó cualquier posibilidad de retomar una relación sentimental con Pablo Heredia, luego de que ambos fueran vistos juntos recientemente y surgieran especulaciones sobre una supuesta reconciliación. La intérprete aclaró que actualmente solo mantiene una amistad con el actor argentino.

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