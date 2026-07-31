La actriz Alessandra Fuller descartó cualquier posibilidad de retomar una relación sentimental con Pablo Heredia, luego de que ambos fueran vistos juntos recientemente y surgieran especulaciones sobre una supuesta reconciliación. La intérprete aclaró que actualmente solo mantiene una amistad con el actor argentino.

En una reciente entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Ale Fuller fue consultada por las imágenes que la mostraban compartiendo momentos con su expareja. Ante los rumores, la actriz fue enfática al señalar que la etapa amorosa entre ambos quedó definitivamente en el pasado.

“No, él sabe que esa etapa ya está cerrada, yo también lo sé, creo que es mutuo. Coincidimos en un momento muy bonito de vida, no se dieron las cosas y nos quedamos con ese recuerdo desde la gratitud”, explicó la conocida actriz.

Ale Fuller aclaró que, si bien mantiene una amistad con su expareja, no tiene pensado retomar un romance con él. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

“Pero estamos en la misma página, ambos, que es una relación amical hoy por hoy y que nos vamos a querer desear siempre lo mejor en cualquier circunstancia”, agregó durante la entrevista al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Las especulaciones crecieron después de que la expareja fuera captada junta en Lima, imágenes que reavivaron las versiones sobre un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, tanto Ale Fuller como Pablo Heredia han insistido en que solo existe una amistad entre ellos y que no hay planes de retomar su romance.

Durante la entrevista, la actriz también se refirió a sus amigas Mayra Goñi y Flavia Laos. Comentó que Mayra estaba al tanto de la reanudación del vínculo amical con Heredia, mientras que aún no había podido conversar del tema con la cantante debido a los compromisos profesionales de la influencer.

Ale Fuller aclaró que, si bien mantiene una amistad con su expareja, no tiene pensado retomar un romance con él. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

De esta manera, Ale Fuller puso fin a los rumores que rodean su vida sentimental y dejó en claro que la relación con Pablo Heredia pertenece al pasado. La actriz aseguró que ambos desean lo mejor para el otro, pero desde una perspectiva estrictamente amical.