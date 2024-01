La actriz Alessandra Fuller, recordada por su participación en la teleserie “Ven, baila quinceañera”, habló nuevamente de su ruptura y cancelación de boda con el abogado Francesco Balbi.

Por ello, en declaraciones para El Popular, la joven de 28 años, aseguró que no se arrepiente de haber terminado con su expareja, debido a que considera haber tomado una decisión responsable y acertada.

“No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez”, comentó la participante de “El gran chef: Famosos”.

De ese modo, Fuller, que anunció su separación en octubre del 2023, añadió que se siente tranquila y orgullosa del camino que escogió, ya que puso su bienestar como prioridad.

“Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí. Fue una situación que se volvió clara para mí y lo más responsable fue que cada uno siga su camino”, relató.

¿Ale Fuller todavía cree en el amor?





En otro momento de la entrevista, Alessandra aseguró sigue creyendo en el amor, pero que ve lejana la posibilidad de iniciar una nueva relación, tal como se había especulado con el supuesto romance con Renato Rossini Jr.

“Soy una persona que nace y vive por amor en todo aspecto”, dijo. “Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo”, añadió.

Ale Fuller asegura que solo mantiene una amistad con Renato Rossini Jr.





La actriz aclaró también que no tiene una relación sentimental con Renato Rossini Jr., y aseguró que los une solamente la amistad.

“Química y conexión hay, es un chico lindo y maravilloso. Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis días”, afirmó.

Como se recuerda, la actriz y el tiktoker fueron captados por las cámaras de Magaly Medina intercambiando besos y pasando la noche juntos en el departamento que compartía con su expareja, Francesco Balbi.