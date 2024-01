Juntas otra vez. Las actrices Ale Fuller y Flavia Laos se reconciliaron tras haberse distanciado por un tiempo, por ello, en redes sociales plasmaron su reencuentro intercambiando un abrazo con la también actriz Mayra Goñi.

De ese modo, las intérpretes, recordadas por su participación protagónica en la teleserie “Ven, baila quinceañera”, de América TV, mostraron que su amistad fue retomada.

En redes sociales, Fuller, que actualmente disputa la etapa final del concurso gastronómico “El gran chef: Famosos”, publicó junto con Goñi las fotos de su reunión. “Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió la actriz de 28 años.





Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos se reencuentran y liman asperezas. Foto: Instagram





Ante las imágenes, Flavia Laos no escondió su emoción y comentó la publicación, revelando que pudieron conversar temas pendientes, lo que se presume, habrían sido los motivos de su distanciamiento.

“Fue muy muy lindo y emotivo este reencuentro y sobre todo poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro hermanaass mis quinceañeras forever” (sic), escribió Laos.

Cabe precisar que, para las fiestas navideñas del 2023, Fuller y Goñi también protagonizaron un emotivo reencuentro ante las cámaras de Latina TV.

Durante un episodio especial de “El gran chef: Famosos”, ambas artistas intercambiaron abrazos y palabras de reconciliación.

“Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que estemos juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga”, dijeron.





¿Por qué se distanciaron Ale Fuller y Flavia Laos?





Aunque no se conoce el motivo preciso que originó la discordia entre las actrices, se habló mucho de celos profesionales y traiciones amorosas, pero el hecho fue que Fuller mostró una evidente distancia tanto de Laos como de Goñi.

Esto habría pasado durante el rodaje de la segunda temporada de “Ven, baila quinceañera”, algunas especulaciones decían que el actor argentino Pablo Heredia, que en ese momento tenía una relación con Fuller, tuvo un romance con Flavia, lo cual habría ocasionado el distanciamiento.

Sin embargo, años más tarde, durante una entrevista exclusiva con El Comercio, la actriz aseguró que prefirió mantener el tema en reserva debido al cariño que le tiene a Flavia.

“Preferí dejarlo como en privado, tener la conversación que se tenía que tener, y tomar esa decisión fue lo que me hizo estar más tranquila. No me arrepiento que haya sido así”, dijo.

Tras ello, agregó: “Prefiero quedarme con lo bonito que vivimos, con todo lo que aprendimos juntas. Los involucrados fueron importantes en mi vida, prefiero tomarlo así”.