Las actrices Alessandra Fuller y Mayra Goñi tuvieron una emotiva reconciliación en “El gran chef: La revancha” tras haberse distanciado por varios años.

Durante el programa del 23 de diciembre, en donde los participantes realizaron un intercambio de regalos como parte de las celebraciones navideñas, previas a la Nochebuena.

En ese sentido, Mayra Goñi tomó la palabra para entregarle el regalo a su excompañera de elenco, en la telenovela “Ven, baila quinceañera”.

“Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar… Siempre lloro, es Navidad y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga”, dijo la cantante.

Tras ello, Fuller abrió el presente que recibió y era una muñeca de juguete que representaba su identidad, por ello Ale se emocionó por el detalle que Goñi le brindó.

De ese modo, Fuller destacó en “El gran chef: La revancha” un formato televisivo que propició la unión entre las estrellas de televisión, incluso en favorecer el reencuentro entre personas distanciadas.

“[...] Tener la oportunidad de reconectar con una persona que ha sido tan importante para mí, como lo es Mayra, que ha sido como una hermana en mi vida, es verdaderamente uno de los regalos más bonitos que me ha dado este año”, indicó Fuller.

Al reflexionar sobre su reencuentro, ambas se dijeron “te quiero” y rompieron en llanto por la emoción de haber reconectado su amistad.

¿Por qué Ale Fuller y Mayra Goñi se distanciaron?





Se especuló que la razón por la que Ale Fuller y Mayra Goñi se distanciaron fue por el romance que ella tuvo con el actor Pablo Heredia, con quien después de terminar inició otra relación con Flavia Laos, otra de las protagonistas de la serie que integraban. Por ello, las actrices habrían dejado de mostrarse juntas en redes sociales.