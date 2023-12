¡Reunidos otra vez! Alessandra Fuller y Renato Rossini Jr. se reencontraron de nuevo en la cocina de “El gran chef: La revancha” tras haber sido captados intercambiando besos y pasando la noche juntos.

De ese modo, al ser presentados por Natalia Salas, que reemplaza temporalmente a José Pelaéz en la conducción, el menor de los Rossini se mostró contento al verse con la subcampeona de la temporada dos.

“Es una ocasión especial, merece un outfit especial. Esta es mi camisa para citas, para salir. Estoy enamorado de la cocina”, dijo Renato entre risas.

Tras ellos, sus compañeros de competencia y los jurados no dudaron en bromear con el supuesto romance entre los jóvenes “influencers” durante varios momentos del programa.

Mayra Goñi, Junior Silva, el Loco Wagner y hasta el crítico Javier Masías fueron algunos de los integrantes del programa que no dudaron en referirse al vínculo sentimental que Fuller y Rossini tendrían.

Al momento de cocinar el primer platillo de la noche, Masías advirtió que Rossini estaba distraído supuestamente por la presencia de su interés romántico.

“Estás haciendo todo al revés que Ale Fuller. Lo opcional lo has terminado y lo obligatorio ni siquiera empiezas. No te distraigas, enfócate en la cocina. Sesos no corazones”, indicó el jurado. “Sí, sí, estoy un poco distraído”, respondió el tiktoker.

Tanto en el primer como en el segundo plato, Alessandra y Renato se animaron a preparar juntos sus alimentos. En la primera oportunidad resultó de forma espontánea, mientras que en la segunda, se dio por el beneficio que ganó la exintegrante de “Ven, baila quinceañera”.

El plato con el que iniciaron su preparación fue sesos rebozados, por lo que Fuller tuvo una complicación al momento de medir sus porciones, pero recibió el apoyo de Rossini Jr. “Yo estoy aquí para ti, para lo que necesites”, dijo Renato.

En la segunda preparación, que era pollo a la Big Cola, Alessandra tuvo el beneficio de contar con el apoyo de uno de sus compañeros, ante la presión del elenco, ella terminó eligiendo a Renato Rossini.

Al conocer que Fuller ganó el primer reto de la noche, Rossini Jr. rompió un plato por accidente, despertando la alegría de sus compañeros. Ambos se dieron un abrazo tras el accidente.

No obstante, a pesar del supuesto romance y voluntad de ambos por estar juntos, Renato y Alessandra fueron enviados la noche de sentencia junto con Junior Silva, ellos no lograron convencer al jurado con sus preparaciones.

