Al parecer, el romance entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo habría llegado a su fin. Luego que el futbolista sea visto llevando maletas a la casa de su madre y se negara a responder si había terminado su romance con Venturo, la empresaria publicó algunos videos que darían nuevas pistas sobre su separación.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la empresaria Ale Venturo publicó algunos videos en los que revelaría que ya no está al lado del ‘Gato’ Cuba. El primer clip en mención muestra imágenes de Venturo con su hija, el video está acompañado de la canción “Mientras me curo el cora” de Karol G.

En el segundo video publicado por Ale Venturo, la empresaria comparte una contundente reflexión sobre las relaciones tóxicas y cómo soltarlas.

“La verdad es que es bueno saber cuándo irse. No te quedes en donde no te quieren tener, no te quedes donde te empiezan a tratar culero, en donde no tienen tiempo para ti y en donde cada día te salen con una chingadera diferente”, es el mensaje del clip.

Por si fuera poco, Ale Venturo también desactivó la opción de comentar sus publicaciones. Esto, sumado a que eliminó las fotografías al lado del ‘Gato’ Cuba de su cuenta de Instagram, hacen presumir que habría terminado su romance con el futbolista.

Cabe señalar que ambos todavía se siguen en las redes sociales, sin embargo, en el perfil de Ale Venturo ya no se aprecia ni una sola foto al lado del ‘Gato’ Cuba. Solo hay imágenes al lado de sus hijas. Además, ninguno se ha pronunciado al respecto de la posible ruptura.

