Alejandra Azcárate, comediante colombiana: “Soy la mejor en lo que hago"

Alejandra Azcárate hace reír a carcajadas con sus monólogos, aunque ese nunca fue su objetivo cuando los creó. “Nunca busqué a la comedia, ella me encontró a mí, fue una ventana que se abrió”, asegura la artista colombiana. Y 10 anos después de incursionar en los 'stand up comedy', está convencida que "soy la mejor en lo que hago".

“Soy la mejor y no lo digo desde el punto de vista de la soberbia y la arrogancia sino desde el empoderamiento y del valor que aprendí a darle a mi trabajo, porque lo he hecho siempre con la misma disciplina y responsabilidad”, señala.

Azcárate presentará el próximo 4 de setiembre en el Teatro Peruano Japonés, “Descárate con la Azcárate”, un monólogo creado en torno a divertidas situaciones por las que atraviesan las parejas.

“Es un monólogo escrito desde mis vísceras y basado en la manera de percibir el mundo. Presento con mucha sátira las diferentes relaciones de parejas. Son historias inspiradas en familiares, amigos, conocidos y en mis propias experiencias. Es un reflejo de la cruda realidad de la mayoría”, destaca la artista colombiana.

Con más de mil quinientos espectáculos en mas de 10 países , Alejandra es considerada la reina de la taquilla en los stand up comedy en Colombia.

"Con mi espectáculo busco una risa reflexiva, que la gente se vea reflejada en la situación, que sea una risa persuasiva", explica.

-En febrero de este año te convertiste en la primera humorista colombiana en presentarte en Viña del Mar. ¿Qué significó para ti enfrentarte al monstruo de la Quinta Vergara?

Fue muy emocionante porque ese festival lo había visto desde que era una niña, siempre lo sentí como un gran escenario para los artistas en el genero musical, no tenía muy claro que hubiera una categoría de monólogo teatral de comedia. Cuando me hicieron la oferta de participar me pareció muy interesante, nunca pensé llegar a pisar ese suelo con un trabajo escrito por mí. Fue impresionante, me entregaron Gaviotas de oro y plata.

¿Cómo te inicias en los 'stand up comedy'?

Acostumbro escribir y un día surgió la idea de recopilar todo el material que tenía e irme por el hilo conductor que sabía que dominaba, que era el comportamiento femenino y las relaciones de pareja desde el análisis de género. Una vez que tuve el texto listo empece a probarlo en escenarios pequeños.

Hasta hace algún tiempo en Colombia se creía que el stand up comedy era un terreno exclusivo para hombres. ¿Te costó ingresar a el?

Considero que sigue siendo dominado por los hombres y no solo en Colombia. En el merado mundial, europeo, estadounidense y latinomericano, el 90% que hacen stand up comedy son hombres. Somos pocas las mujeres, es un gremio netamente masculino y no entiendo por qué. Sin embargo yo nunca he encontrado obstáculos, al contrario, todos han sido muy receptivos con mi trabajo. Tengo grandes amigos actores que han sido un gran apoyo en mi carrera.

Leí que eras especialista en autosabotearte porque dudas de tus capacidades. ¿Te sigue pasando?

Creo que todos los seres humanos sin excepción tenemos un autosaboteador en la mente que nos dice que no lo hicimos lo suficientemente bien, que nos falta meterle esfuerzo o que la situación nos va a quedar grande. Cuando empecé en esto me castigaba mentalmente, sin embargo después de la experiencia en Viña del Mar hice las pases conmigo misma.

¿Ahora no tienes cuestionamientos?

Ya no, estoy convencida que soy la mejor en lo que hago, aprendí a darle valor a mi trabajo, ya no me hago daño, no me castigo.

¿Alguna vez dejaste de hacer algo por tus temores?

Nunca he tenido una inseguridad castrante al punto de frustrarme, siempre he sido valiente, pero el resultado me generaba cuestionamientos. Lograr tener una carrera consistente, involucra una lucha contra el ego y un compromiso de disciplina.

¿De que logro te sientes orgullosa?

De haber hecho siempre lo que he querido, no he dejado de hacer nada ni por entrar en los convencionalismos, ni por pensar en los demás, ni por darle una extrema importancia al que dirán.

¿Cual es la peor presión con la que tenemos que lidiar las mujeres de hoy?

La culpa, porque somos señaladas por todos. La infidelidad de un hombre no es vista de la misma manera que la de una mujer, y en ámbitos laborales, el salario que recibe un hombre en ningún gremio es igual al que recibe una mujer, excepto que sea exitosa o independiente. Todo nos genera culpa y esta muchas veces nos lleva a la depresión.

¿Conoces a Laura Spoya, una ex reina de belleza peruana que también hace 'stand up comedy'?

No la conozco, ni he oído hablar de ella. Apoyo a todas las personas que hacen stand up comedy, pero no veo lo que hacen otros por pudor y respeto.

¿En octubre vuelves a la televisión como nueva figura de E! Entertainment?

Así es, vuelvo para conducir el programa "Hay que ver para querer", un formato donde voy a estar con mujeres que deberán elegir con qué pareja se quedan. Es un proyecto que creo va ser divertido.