La chica reality Alejandra Baigorria uso sus redes sociales para dedicar unas tiernas palabras a su pareja, Said Palao, con quien empezó una relación hace un par de meses.

Mediante su cuenta de Instagram, Baigorria compartió una tierna imagen al lado del modelo tras una mesa decorada en la que hace referencia a su aventura en paracaídas en Estados Unidos.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Un hombre tan bueno, trabajador que siempre ayuda a todos... Con un corazón tan bueno y lleno de sueños por los que trabajas días y noche. Eso la gente lo sabe”, se lee en la primera parte del mensaje de Alejandra Baigorria.

La empresaria también señaló la gran admiración que siente por él. “Es verdad, las cosas se dan en el momento adecuado y es Dios quien lo arregla y pone las cosas como deben de ser”, agregó.

En sus historias, Baigorria mostró cómo pasó el día junto a su pareja, a quien lo sorprendió con su mesa de bocaditos.

Por su lado, Palao compartió varias imágenes al lado de su hija, familia y su novia. “Les dejo una pequeña sorpresa que me hizo mi hijita. La verdad, no me la esperaba, es más, nunca me habían hecho una, y gracias también a la organizadora, Baigorria”, comentó.

