Alejandra Baigorria viajó a Cartagena, Colombia, por su despedida de soltera; no obstante, esto no la alejó de los escándalos. Recientemente, publicaron un video en redes sociales donde se observa que increpa al personal de seguridad de una discoteca, lo que fue criticado por muchos.

En el material audiovisual se le escucha decir: “tengo cuatro millones de seguidores” . Esta actitud fue rechazada por varios cibernautas; sin embargo, la empresaria de Gamarra salió a aclarar qué pasó realmente para que ella responda de esa manera.

Apenas bajó del avión, Alejandra Baigorria se enlazó con el programa ‘Amor y Fuego’, donde explicó que tuvo esa actitud porque el personal de seguridad no dejó ingresar a su amigo al local nocturno porque llevaba puesto un vestido , lo que generó indignación en todo el grupo que solo buscaba pasar una noche amena y divertida.

Frente a las cámaras, la exchica reality aseguró que su objetivo no era ingresar con prioridad a la discoteca, sino exponer el maltrato y la discriminación.

“Nos miran así, no había cola, no había nadie. Nos miran de pies a cabeza y se ríen. Se demoran, se ríen, conversan, se burlan entre ellos y dicen ‘no pueden entrar’ […] Yo los estoy grabando porque tengo 4 millones de seguidores y los voy a exponer por la discriminación que están haciendo. No es que yo quería entrar a la discoteca, yo quiero exponer que ustedes están discriminando a una persona que yo quiero, respeto y tienen que respetar si se quiere poner un vestido o no” , relató la empresaria todavía incómoda por lo sucedido.

Magaly Medina fue una de las que se pronunció antes de que Alejandra Baigorria diera su versión. En su programa de espectáculos, la conductora lanzó duros calificativos contra la empresaria , ya que en un inicio se especuló que estaba pidiendo canje para ingresar.