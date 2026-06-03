Resumen

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La pareja se casó el 26 de abril de 2025 | Foto: Archivo GEC
La pareja se casó el 26 de abril de 2025 | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria sostuvo que recibió S/ 60 000 netos por transmitir los detalles de su boda con Said Palao mediante las suscripciones de Instagram, una cifra menor a los S/ 100 000 que calcularon originalmente sus seguidores en las redes sociales.

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