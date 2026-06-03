Alejandra Baigorria sostuvo que recibió S/ 60 000 netos por transmitir los detalles de su boda con Said Palao mediante las suscripciones de Instagram, una cifra menor a los S/ 100 000 que calcularon originalmente sus seguidores en las redes sociales.

Durante una entrevista en el programa ‘Sin + Que Decir’, la exchica reality explicó que, aunque más de cinco mil usuarios pagaron una tarifa de S/ 20 para acceder a las fotos y videos exclusivos del matrimonio celebrado en 2025, la plataforma retuvo una parte importante de ese dinero.

“Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero el Instagram me voló el 40%”, dijo Baigorria al explicar el descuento aplicado a sus ganancias.

En ese sentido, la empresaria defendió que haya cobrado por el material de su boda, argumentando que estas funciones de monetización son herramientas normales dentro del mercado digital actual.

Además, la empresaria detalló que el público suele multiplicar el número de clientes por el costo del servicio sin tomar en cuenta los impuestos o las condiciones de la aplicación, generando malentendidos sobre los ingresos reales de las figuras públicas.

“La gente dijo había cinco mil suscriptores por veinte soles, son 100 mil. Dijo: ‘Ah, se metió cien mil’. Pero no, el Instagram me voló el 40%. (Sacaste 60 luquitas) Sí”, manifestó la esposa de Palao.

El video recoge una conversación sobre Cristian Domínguez y sus conductas, con referencia a una invitación en América Hoy y comentarios sobre una situación personal que no sería conflictiva. El tono sugiere una aclaración o respuesta pública en medio de rumores o cuestionamientos.

Alejandra Baigorria y Said Palao: ¿Cómo celebraron su primer aniversario de bodas?

Estas declaraciones sobre los ingresos de su matrimonio ocurre en paralelo al primer aniversario de la pareja, celebrado el pasado 26 de abril en una situación de distanciamiento.

Mientras Baigorria se encontraba en China por motivos comerciales ligados a su empresa de ropa, Palao se quedó en el Perú para competir en la carrera deportiva Ironman 70.3 de Lima.

Este aparente distanciamiento sucede luego de que Palao fue captado en Argentina de fiesta, abordo de un yate, en compañía de modelos extranjeros y sus amigos Patricio Parodi y Mario Irivarren.

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