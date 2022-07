Alejandra Baigorria anunció su salida del reality “Esto es guerra” luego de perder su punto en la semifinal, etapa donde perdió frente a Melissa Loza. La popular ‘combatiente’ hizo su anuncio mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la competidora del programa reality anunció su decisión de dar un paso al costado tras notar que no ha recuperado su nivel tras la fuerte lesión que sufrió a mediados del año pasado.

“Un mes y dos semanas me hicieron ver que hay ciclos que cerrar... Una rotura de tendón me sacó de esta etapa, regresé porque pensé que podía, pero no. Es frustrante para mí y es difícil tener que tomar esta decisión, pero no seguiré más en EEG (Esto es guerra)... Fueron años maravillosos, pero cuando tu cuerpo te dice que no se puede, no se puede”, anunció la ‘combatiente’.

“Es doloroso llegar a casa y ver tu pie hinchado por el esfuerzo, uno que no vale la pena porque no pude. Muchas gracias por el apoyo de todos y gracias también a los que me hicieron darme cuenta que debo dar un paso al costado. Discúlpenme si no puede ser lo que antes fui, lamentablemente hay lesiones que te sacan del juego de por vida”, añadió en su comunicado.

Alejandra Baigorria anunció su alejamiento de 'Esto es guerra' tras no recuperar su nivel luego de una dura lesión. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Alejandra Baigorria sufrió una rotura del tendón de Aquiles en octubre del año pasado, días antes de la competencia internacional entre “Esto es guerra Perú” y “Guerreros Puerto Rico”.

En aquel entonces, la chica reality lamentó su lesión y se sometió a una complicada cirugía. Tras varios meses de terapia retomó sus actividades y regresó a su vida deportiva, clasificando incluso al Mundial de Grecia 2022 luego de ganar una carrera con obstáculos en Santiago de Chile.