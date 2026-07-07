En medio de la difusión de supuestas “pruebas” que Jefferson Farfán asegura demostrarían una falta de Magaly Medina a su servicio comunitario, Alejandra Baigorria arremetió contra la presentadora y advirtió que investigaría su vida, la de su esposo y familiares para criticarla.

Y es que, tras recibir cuestionamientos de Medina por haber perdonado a su esposo Said Palao, luego de que fuera captado de fiesta en Argentina junto a modelos extranjeras a bordo de un yate, la Rubia de Gamarra no dudó en pronunciarse.

“Ella puede opinar, ella puede decir, puede amenazar, puede hacer todo, ¿y yo no puedo defenderme? ¿No puedo decir que ya estoy cansada y que probablemente pueda tomar mis cartas en el asunto, que yo ya me cansé?” , sostuvo la exchica ‘reality’ en “Amor y Fuego”, dejando entrever que tomaría medidas legales.

Asimismo, la ‘influencer’ cuestionó el matrimonio de Magaly con el notario Alfredo Zambrano y afirmó que no retomaría una relación con un hombre que estuvo con otra mujer durante una separación, señalando que respeta las decisiones de los demás.

“Si quiere atacarse conmigo, nos atacamos. Yo también voy a comenzar a investigar de su vida, de su familia, de su esposo y también nos agarraremos pues. Entonces nos agarramos, que ella opine de la mía y yo opino de la suya, que yo tengo muchas cosas que decir”, dijo al mismo programa.

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La respuesta de Magaly Medina

Por su parte, Magaly Medina respondió en en ‘Magaly TV’, argumentando que sus comentarios se deben a una supuesta falta de amor propio y dignidad por parte de la empresaria.

“No me compares ni me pongas en tu barco. Si tengo la autoridad moral para aconsejarte, es porque yo lo haría. Pero, como dice, es su vida. Lo que le decimos acá es para que no llores en un futuro porque un matrimonio no tiene que venir con llanto, con humillación pública”, concluyó Medina.