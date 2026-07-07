La ‘influencer’ respondió a Magaly por haber cuestionado que perdonara a Said Palao por escándalo en Argentina | Foto: Archivo GEC / ATV (Captura) / Composición EC
La ‘influencer’ respondió a Magaly por haber cuestionado que perdonara a Said Palao por escándalo en Argentina | Foto: Archivo GEC / ATV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

En medio de la difusión de supuestas “pruebas” que Jefferson Farfán asegura demostrarían una falta de Magaly Medina a su servicio comunitario, Alejandra Baigorria arremetió contra la presentadora y advirtió que investigaría su vida, la de su esposo y familiares para criticarla.

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