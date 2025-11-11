Alejandra Baigorria generó una gran polémica al sumar a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez como imagen de su nueva campaña de ropa, esto mientras la joven se vio envuelta en acusaciones hacia su padre por no verla desde hace cuatro meses. Al respecto, la integrante de “Esto es guerra” respondió.

En una reciente conversación con “Amor y Fuego”, Baigorria reveló que conoció a la joven y su madre en un reciente viaje, donde quedó impresionada por su madurez y el respaldo que recibe.

Según explicó la ‘rubia’, la elección de la joven fue por una “estrategia de marketing” y aseguró que Melanie Martínez tuvo una actitud positiva frente a la posibilidad de que su hija sea parte de su equipo.

Alejandra Baigorria y la hija de Christian Domínguez

“Porque soy marketera, pues amigo, soy negociante… Tuvimos una charla bastante linda. Se abrió mucho y me encantó ver que es una chica tan centrada, que sabe lo que quiere”, explicó Baigorria.

“Mi área de marketing se comunicó con Melanie, que es una supermujer. Me quedé impresionada por su forma de apoyar a su hija y por cómo toma decisiones junto a ella. Fue un proceso bonito. Me pareció que juntas tenían una imagen poderosa. Quería mostrar eso en mi campaña”, agregó.

Además, Baigorria resaltó que Melanie Martínez estuvo involucrada en todo el proceso y que su apoyo fue importante para la colaboración. “Ella estaba al costado, participaba, opinaba. Tomaban decisiones juntas. Eso me pareció valioso, porque demuestra unidad y confianza”, resaltó.

Melanie Martínez afirma que Christian Domínguez no se ha comunicado con ella para conversar sobre su hija.

Finalmente, Alejandra Baigorria respondió a las críticas y comentarios negativos por la elección de la menor para su campaña y dijo que seguirá apoyándola “en todo lo que pueda”.

“Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo sé por qué hago las cosas y con qué intención. No tengo nada que esconder. No se trata solo de vender ropa. Se trata de inspirar. De mostrar que el trabajo, la disciplina y la unión familiar también pueden ser parte de una marca”, aclaró.