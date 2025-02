Alejandra Baigorria se encuentra trabajando en los detalles de su boda con Said Palao y en los últimos días se filtró su lista de regalos, donde destacan viajes, hospedajes y tours de lujo. Al respecto, la exchica reality se pronunció y aclaró que ella puede pedir lo que desee porque es su boda.

En conversación con el programa “Amor y Fuego” de Willax, la exparticipante de “El gran chef famosos” fue consultada por las críticas de Magaly Medina hacia su lujosa lista de regalos, como era de esperarse, la respuesta de Baigorria no tardó.

“Cada quien puede opinar lo que quiera. Al final es mi boda y voy a pedir lo que yo quiera y lo que me dé la gana”, respondió la ex chica reality al citado medio de espectáculos.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán en abril de este año. (Foto: Instagram)

Asimismo, Alejandra Baigorria también reveló que está evaluando si seguirá trabajando con la página donde se filtró su lista de regalos y la fecha de su boda. Según explicó, para que la información haya aparecido en televisión, se habría pagado.

“Estoy viendo si voy a seguir trabajando con la página porque me parece súper extraño. Estoy viendo y averiguando cómo fue la filtración, nadie pasa en TV el logo de una empresa si no pagan… No pasa nada, Said y yo estamos felices y contentos”, aclaró.

Entre la información filtrada no solo estaba la lujosa lista de regalos, sino también la fecha del matrimonio. Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán el próximo 26 de abril de este año, hecho por el que la pareja está acelerando los preparativos en torno a su celebración.

