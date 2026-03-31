Tras su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez procedente de los Estados Unidos, la empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria respondió visiblemente afectada a las recientes críticas de Magaly Medina.

Y es que, la conductora de televisión puso en duda la transparencia de su nuevo proyecto, “Agarra tu gringa”, sugiriendo que esa ayuda social para los albergues de animales sería solo una estrategia comercial.

De ese modo, con la voz entrecortada, Baigorria defendió su trayectoria como emprendedora y negó que su emotividad se deba a problemas sentimentales con su pareja, Said Palao.

“Soy una mujer trabajadora independientemente de lo que me pase en mi vida personal... pero muy diferente es querer destruirme. Eso es maldad, eso ya es maldad” , sentenció ante las cámaras de “Arriba mi gente”.

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¿Por qué Alejandra Baigorria arremetió contra Magaly Medina?

La controversia se originó cuando Medina afirmó en su programa que la obra social anunciada por la “Gringa de Gamarra” era mínima en comparación con los ingresos generados. “No me vendas una obra de bien social cuando en realidad te vas a embolsillar bastante plata”, dijo Magaly.

Ante esto, Baigorria retó a la presentadora a involucrarse en actividades similares, asegurando que tiene un compromiso con causas como la construcción de canchas deportivas y el acceso al agua en zonas vulnerables.

“Te estás metiendo con mi negocio, por el cual yo me saco la mugre. Estoy diciendo que hay una obra social... a ver si ella también hace una obra social, ya me cansé”, manifestó la empresaria.

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¿Alejandra Baigorria tuvo enfrentamiento con reportero de Magaly Medina?

Por otro lado, el ambiente se tornó más hostil cuando Baigorria identificó a un reportero de “Magaly TV, la firme”, quien intentó felicitarla por su proyecto, a lo que Baigorria fue tajante.

“No me felicites porque así no fue en tu programa. Destrúyeme, haz lo que quieran, pero no se metan con mis negocios, que es lo que yo más amo”.

En paralelo, el distanciamiento público con Said Palao, a quien no felicitó por su reciente cumpleaños número 33, ni le hizo una fiesta, continúa alimentando las especulaciones sobre una crisis en su relación matrimonial.

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