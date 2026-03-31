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De igual forma, la empresaria protagonizó un tenso intercambio de palabras con un reportero de 'Magaly TV, la Firme' | Foto: Archivo GEC / ATV (Captura) / Composición C
De igual forma, la empresaria protagonizó un tenso intercambio de palabras con un reportero de 'Magaly TV, la Firme' | Foto: Archivo GEC / ATV (Captura) / Composición C
Por Redacción EC

Tras su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez procedente de los Estados Unidos, la empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria respondió visiblemente afectada a las recientes críticas de Magaly Medina.

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