Alejandra Baigorria se pronunció tras las críticas generadas por el anuncio de su serie biográfica, un proyecto que, según explicó, financiará con recursos propios. La empresaria peruana defendió la iniciativa y señaló que no busca aprobación masiva para llevar adelante su sueño.

En declaraciones a la prensa, Baigorria sostuvo que la serie narrará episodios poco conocidos de su vida personal y profesional, más allá de su exposición mediática.

Indicó que el proyecto apunta a mostrar su recorrido empresarial, los errores cometidos y las decisiones que marcaron su crecimiento.

“Si les interesa a tres personas, es mi inversión”, afirmó, dejando claro que asume el riesgo económico y creativo sin depender de auspiciadores ni productoras externas.

Modelo habla sobre la salud de su hermana Thamara. (Foto: América TV)

Baigorria comparó esta experiencia con la publicación de su libro autobiográfico, que también fue cuestionado en su lanzamiento, pero que posteriormente alcanzó buenas cifras de venta. Según señaló, ese antecedente refuerza su convicción de seguir apostando por contenidos basados en su historia.

Respecto al formato, Alejandra Baigorria explicó que la serie aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y que no tiene fecha de estreno definida. No obstante, manifestó su interés en ofrecer el proyecto a plataformas de streaming.

Alejandra y Said unieron su vida en matrimonio el 26 de abril en boda religiosa y civil. (Foto: Archivo personal de Alejandra Baigorria) / Jose Lara Bodas

Finalmente, Alejandra Baigorria reiteró que su serie biográfica no busca idealizar su imagen pública, sino presentar un relato realista sobre los desafíos del emprendimiento y la exposición mediática de una mujer en el mundo empresarial peruano.