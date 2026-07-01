Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento con una reportera durante el lanzamiento de su campaña publicitaria en la Línea 1 del Metro de Lima, luego de ser consultada sobre las imágenes de su esposo, Said Palao, en un yate en Argentina.

El altercado comenzó cuando la periodista le preguntó cómo había reconstruido la confianza en su matrimonio tras ese episodio, mencionando que existían imágenes de otras mujeres tocando la espalda del deportista.

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Ante esto, la empresaria reaccionó con molestia, interrumpiendo el intento de su pareja, quien estaba a su lado, por detener la conversación y exigió pruebas a la comunicadora.

“Déjame responder, no hay ningún problema. ¿Dónde están las otras imágenes? A ver, enséñamelas… no calumnies pues, si vas a hablar, habla con pruebas...”, manifestó Baigorria, según ha reportado Trome.

Antes del altercado, la empresaria había señalado que está acostumbrada a convivir con los cuestionamientos públicos y aclaró que las críticas constructivas forman parte de su crecimiento.

Rebeca elogia a Alejandra Baigorria como trabajadora, emprendedora y protectora de su familia, pero cuestiona su agradecimiento público a su esposo tras controversias. Sugiere que revise aspectos personales para ser una inspiración integral en todos los ámbitos: empresaria, familiar y personal, logrando un '360' completo.

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Respecto al incidente en Argentina, afirmó que ella estaba enterada de que su esposo se encontraba en ese yate y aseguró que la confianza en su relación nunca se destruyó, restando importancia a las preguntas.

Por su parte, Said Palao también intervino en la conversación para cuestionar el enfoque de la entrevista, señalando que el motivo del encuentro era el lanzamiento de una empresa y no aclarar comentarios que calificó como malintencionados.

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