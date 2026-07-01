Said Palao también intervino en la conversación para cuestionar las preguntas, pidiendo que no se hable del tema | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Said Palao también intervino en la conversación para cuestionar las preguntas, pidiendo que no se hable del tema | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento con una reportera durante el lanzamiento de su campaña publicitaria en la Línea 1 del Metro de Lima, luego de ser consultada sobre las imágenes de su esposo, Said Palao, en un yate en Argentina.

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