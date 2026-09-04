La empresaria Alejandra Baigorria fue involucrada en una denuncia vecinal dirigida contra su padre, el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, por el presunto abandono de 51 mascotas, entre perros y gatos, en un refugio del distrito que la Fiscalía le encomendó cuidar.

De acuerdo con un reporte de “Magaly TV, La Firme”, los residentes señalaron que el burgomaestre desobedeció una orden del Ministerio Público emitida el 24 de agosto de 2026.

32 perros y 19 gatos conformarían el albergue ubicado en Chaclacayo | Foto: Magaly TV

En aquella fecha, las autoridades ejecutaron un allanamiento en el predio tras verificar las condiciones de insalubridad donde vivían los animales bajo la custodia de una inquilina identificada como María Merino, quien ocupaba el terreno desde 2020.

De ese modo, el informe señaló que la Fiscalía retiró la custodia a Merino y transfirió temporalmente la protección de las mascotas a la Municipalidad de Chaclacayo, fijando un plazo de 30 días para garantizar su alimentación, salubridad y reubicación.

Acta del Ministerio Público que ordena a la Municipalidad de Chaclacayo asumir la custodia temporal y manutención de los perros y gatos intervenidos | Foto: Magaly TV

Sin embargo, activistas y la propietaria del inmueble, Diose Osorio, manifestaron que el municipio no asumió la manutención requerida, indicando que el municipio alegó falta de presupuesto y de un espacio adecuado para las mascotas.

Frente a esto, la dueña del predio y voluntarias locales aseguraron que vienen cubriendo los costos de comida y limpieza.

Funcionario municipal sostuvo que la gestión ya estaba organizando las ayudas al albergue | Foto: Magaly TV

Por su parte, el gerente municipal declaró al equipo periodístico que la comuna se encuentra gestionando el abastecimiento de insumos y la reubicación definitiva de las mascotas.

De otro lado, vecinos exigieron el apoyo de Alejandra Baigorria, al recordar que respaldó a su padre durante la campaña electoral y participa de forma habitual en causas sociales. “Que por favor venga a darnos siquiera un poco de alimento para los perros”, expresó una de las ciudadanas.

La repuesta de Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria

Tras la difusión del informe, la empresaria rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales, deslindando cualquier responsabilidad administrativa sobre el municipio y poniendo en duda las motivaciones de quienes la mencionaron.

“ ¿Será que están haciendo una guerra política y usando mi nombre? Hay que investigar., dijo primero, añadiendo: “Si es con el tema de mi papá, vayan al Instagram de mi papá y hablen con él. Dejen de achacarme a mí responsabilidades porque yo no tengo nada que ver. Quieren politizar mi nombre y yo no soy política” , afirmó.

Asimismo, el alcalde Sergio Baigorria se pronunció para rechazar las imputaciones, asegurando que este viernes 4 de setiembre, su gestión entregó 167 kilos de alimento para canes y 29 kilos para gatos.

Por otro lado, el burgomaestre sostuvo que la exencargada del predio le notificó vía notarial la prohibición de donar o entregar los animales. Tras tildar la controversia de “patraña” con fines políticos, anunció medias legales en defensa de su familia, subrayando que no aceptará que involucren a su hija.

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