La empresaria negó estar involucrada en el caso y cuestionó a las denunciantes, al señalar que sus acusaciones podrían responder a supuestos intereses políticos. | Foto: Web Alejandra Baigorria (Captura)
La empresaria negó estar involucrada en el caso y cuestionó a las denunciantes, al señalar que sus acusaciones podrían responder a supuestos intereses políticos. | Foto: Web Alejandra Baigorria (Captura)
Por Redacción EC

La empresaria Alejandra Baigorria fue involucrada en una denuncia vecinal dirigida contra su padre, el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, por el presunto abandono de 51 mascotas, entre perros y gatos, en un refugio del distrito que la Fiscalía le encomendó cuidar.

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