El hermano de Alejandra Baigorria se mostró vulnerable en las redes sociales. Con los ojos hinchados, la voz quebrada y bastante preocupación, Sergio confesó que padece una complicada enfermedad, motivo por el que se encuentra temeroso y con bastante dolor en el cuerpo.

El empresario, quien hace poco recibió un auto de regalo por parte de su hermana, reveló que fue diagnosticado con fibromialgia , una enfermedad de la que todavía no conoce mucho, pero que le ha causado dolores generalizados y un agotamiento profundo.

El joven de 33 años pidió ayuda y consejos de sus seguidores que estén pasando por una situación similar. Él se mostró muy asustado y dijo estar abierto a las recomendaciones de las personas detrás de las pantallas.

“No sé qué hacer, no sé cómo abordarlo, no sé cómo empezar. Tengo mucho miedo y bueno, si alguien sabe o está llevando algún tratamiento o tiene alguna alternativa o algo, por favor háganmelo saber. Nunca pensé hacer esto, me da vergüenza, pero me siento bastante adolorido y mal. Si alguien conoce o me puede ayudar en algo, sería la persona más feliz”, comentó al borde del llanto.

Alejandra Baigorria aprovechó la gran cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales para hacer una petición similar. La empresaria, quien está próxima a casarse con Said Palao, pidió consejos e información valiosa que le ayude a su familiar a calmar los intensos dolores y demás síntomas.