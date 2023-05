Alejandra Baigorria estuvo en el programa Mande Quien Mande, y no pudo evitar las lágrimas al escuchar que su suegra María Rosa la admira mucho y la calificó como una hija. Incluso, le pidió públicamente que le diera nietos lo antes posible

“Es una chica que tiene un corazón enorme. La quiero un montón. Todo este tiempo la he aprendido a conocer, es una hija más para mí. Somos amigas, siempre nos estamos aconsejándonos. Ya les he pedido nietos a ella y a Said”, fue el mensaje de la mamá de Said y Austin para Alejandra.

Ante tales palabras, la ex chica realiy se emocionó al punto de las lágrimas. “Aboga más por mí, que por Said. Siempre que voy a Miami me recibe como una hija. María Rosa (Suegra) es lo máximo. Le mando un beso”.

mira aquí el video Alejandra Baigorria se emocionó con mensaje de la mamá y abuela de Said Palao

Sin embargo, su suegra no fue la única que le envió un mensaje, Ale también recibió palabras emotivas de la abuelita de Said.

“Ale es una empresaria muy bella hermosa, buena amiga y pareja. Me encanta. Ella es muy engreidora. Las dos nos queremos mucho”, dijo doña Carmen.

La señora estuvo en el programa y se animó a bailar tras recordar un video que subió a la plataforma de TikTok. La empresaria también se lució con unos pasitos junto a la señora.

Alejandra Baigorria se quiere casar con Said Palao

La popular gringa de ‘Gamarra’ reafirmó su deseo de llegar al altar. Pero admitió que Said no cree en el matrimonio.

“Pero me ha dicho que, si eso me hace feliz, no tiene problema en llevarme al altar”, comentó sobre las charlas que tiene con el guerrero.

En Mande Quien Mande también estuvieron Angie Arizaga, quien confesó que le gustaría casarse en dos años. Mientras que la otra invitada Brenda Carvallo no le tiene mucha fe al matrimonio y prefiere vivir libremente su amor con Julinho.